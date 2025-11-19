¿Aburridos? Lis Vega y Eleazar Gómez aceptan momentos duros en La Granja VIP: “Una lucha constante”

Lis Vega y Eleazar Gómez han logrado avanzar semana a semana en La Granja VIP a pesar de las nominaciones, las traiciones y las sorpresas... ¡podrían llegar a la final, pero a cambio de un precio muy alto como ellos mismos lo aceptaron ante Fabiola Campomanes!

¿Cuál es el "lado oscuro" de La Granja VIP para Lis Vega y Eleazar Gómez?

En una sincera charla que Lis Vega y Eleazar Gómez tuvieron en la cocina de La Granja VIP con Fabiola Campomanes, ambos granjeros reconocieron que aunque la experiencia en el reality es increíble la nostalgia por ver a su familia ha estado a punto de vencerlos en más de una ocasión.

"También hay días bien tediosos, de nostalgia c4br0n en los que dices 'ya, ya', en donde estás luchando todo el tiempo con no irte de aquí, no irte de aquí…", declaró Lis Vega, afirmación que Eleazar Gómez apoyó con ganas:

"Es como una lucha constante de decir 'bueno, tengo que seguir aguantando, tengo que seguir aguantando...', pero eso es parte fundamental de este juego", reconoció el actor.

Fabiola Campomanes, por otro lado, aceptó que con menos participantes las emociones son más intensas: "Entre menos quedamos, más denso es, más denso se pone, y ser Capataz no es como pensaba, siento que es más duro y más difícil", consideró la Capataz de esta sexta semana de competencia.

Como ves, no todo es color de rosa en La Granja VIP, sobre todo porque las salidas de Manola Díez y Lola Cortés dejaron un ambiente agridulce entre las celebridades... ¿quiénes aguantarán hasta llegar a la final?

