Christian Nodal estaría negando a uno de sus familiares y esta es la increíble razón

Un tema que había dejado de sonar en meses recientes de nueva cuenta salió a la luz por el cambio total que el hermano del Forajido concretó. Desde hace un año Jaime González anunció que viviría una etapa de transición para identificarse como mujer. Y los distintos reportes indican que, tal como el resto de su familia, Christian Nodal está muy incómodo con dicha situación.

¿Qué está pasando en el núcleo familiar de Christian Nodal?

La información que circuló en TvNotas indica que toda la familia le ha abandonado en esta etapa que no es comprensible para ellos. Tanto los padres del cantante, como los hermanos... dejaron de hablarle o al menos se alejaron. Esto provocó que se tomara la decisión de enviar al hermano de Christian a estudiar a Europa.

Según el reporte de la revista ya mencionada, quieren que se vaya al extranjero para evitar que su caso se vuelva público, pues este hermano ha sido el que menos reflector ha buscado o se le ha dado en los meses recientes. Incluso explícitamente le pidieron que no publique cosas en las redes sociales y así evitarse el escrutinio público.

La fuente que habló, dictó que está preocupada por la salud mental del joven, que ya se autodefinió como mujer: “Se siente sola porque ya nadie le hace caso. Con la única que habla, y eso de vez en cuando, es con su hermana Amely, pero también ella está un poco distante… Lo peor es que está cayendo en depresión, según mi punto de vista”.

¿Quién es el misterioso hermano de Christian Nodal?

Previo al cambio que está viviendo como individuo, el nombre de este familiar del Forajido es Jaime Alonso González Nodal. En diciembre de 2024 habría cumplido la mayoría de edad, inició su proceso de transición y también tomó la decisión de irse a vivir en solitario. Pero, parece que hay severos problemas internos, lo cual le traería consecuencias de índole mental… pues no le están aceptando.