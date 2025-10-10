Exatlón México | Mejores momentos | ¡Se rompen los lazos! La confianza se desmorona entre los atletas

Las emociones están al límite dentro de Exatlón México, donde la confianza se ha convertido en el recurso más escaso y valioso. Las derrotas pesan más que nunca, y las victorias, aunque apasionadas, parecen no bastar para mantener la armonía entre los equipos. Los comentarios, antes simples bromas, ahora se sienten como ataques directos que fracturan la unión entre los competidores.

