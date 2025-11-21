Exatlón México | Mejores Momentos | Tensión Máxima en la novena temporada: ¿Podrán los Rojos Evitar Otra Eliminación?

En los mejores momentos de Exatlón México, la presión volvió a estallar luego de que los azules lograran una remontada histórica que envió a otra atleta Roja al riesgo de eliminación, aumentando la tensión entre los atletas escarlata, quienes, pese a la situación, siguen las palabras de Mono para “no clavarse” y mantenerse unidos, mientras los azules celebran confiados y el público se pregunta si el equipo rojo logrará recomponerse antes de la próxima batalla.