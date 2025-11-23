Exatlón México | Mejores Momentos | Se mantiene la racha con el Equipo Azul mientras crece la tensión en El Equipo Rojo

En un ambiente cargado de adrenalina y entusiasmo, Doris del Moral, del Equipo Azul, lanzó una serie de declaraciones que dejaron a todos con la boca abierta, pues espera que salga Ella y con eso Humberto quedé con el corazón roto, así ellos tendrían esa oportunidad para aprovechar su vulnerabilidad y seguir con su racha ganadora.