Exatlón México | Mejores Momentos | Se mantiene la racha con el Equipo Azul mientras crece la tensión en El Equipo Rojo

El Equipo Azul sigue manteniendo esa racha consecutiva de victoria ¿será que la balanza de la suerte está completamente inclinada a ellos?.

En un ambiente cargado de adrenalina y entusiasmo, Doris del Moral, del Equipo Azul, lanzó una serie de declaraciones que dejaron a todos con la boca abierta, pues espera que salga Ella y con eso Humberto quedé con el corazón roto, así ellos tendrían esa oportunidad para aprovechar su vulnerabilidad y seguir con su racha ganadora.

Exatlón 2026
