Exatlón México | Mejores Momentos | Katia enciende Exatlón México: “Salvar a un azul y mandar a un rojo se siente increíble”

Katia no se guardó nada en Exatlón México y aseguró que “ahí viene lo bueno”, al confesar que se siente increíble salvar a un azul y mandar a un rojo, especialmente tras vencer a Mono; los Azules celebraron con fuerza la gran remontada y dejaron claro que nunca soltaron el juego, mientras que del otro lado Mono reconoció que Katia no le dio oportunidad de hacer nada y aceptó la derrota de su equipo, en una jornada donde los Guerreros de la Luz también reconocieron oficialmente a Alejandro, quien finalmente logró el objetivo… ¿o no?