Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Golpe Azul! Ganan ventaja decisiva mientras Rojos sienten la presión

El Equipo Azul consiguió una de las ventajas más importantes de Exatlón México, destacando el impulso anímico que representa. Evelyn celebró el logro, mientras Leo aseguró que lo ideal será no tener que usarla. Del lado Rojo, Mati pidió calma, pero Humberto reconoció que El Equipo Rojo enfrenta un momento crítico dentro de la competencia.