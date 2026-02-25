Exatlón México | Mejores Momentos | Humberto celebra ser el máximo medallista tras vencer a Leo y Azules disfrutan de la Experiencia Colosal
Humberto destacó lo que significa ser el máximo medallista de Exatlón México, tras reconocer su victoria ante Leo, quien también lo calificó como gran competidor. Mientras tanto, los Azules disfrutaron la Experiencia Colosal, señalando que les permitió relajarse y fortalecer al equipo.