Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Rojo contra las cuerdas: La eliminación se vuelve una batalla interna dentro de la novena temporada

La presión aumenta en Exatlón México luego de que El Equipo Azul mantiene su buen momento en la competencia, mientras que El Equipo Rojo atraviesa una etapa complicada al no sumar los puntos necesarios durante la semana, situación que llevó a César Villaluz a reconocer que poner únicamente a compañeros de su propia escuadra en riesgo de eliminación es consecuencia directa de su rendimiento, mientras que Benjamín admitió que, aunque “se siente feo” competir en una eliminación solo entre rojos, se mantiene tranquilo y enfocado en seguir adelante.