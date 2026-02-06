Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Explota la tensión! Emilio acusa al Equipo Rojo de falta de unidad tras perder el punto

Los Azules festejaron con todo la victoria del tiro adicional, pues Doris aseguró que fue un impulso emocional clave y Leo dejó claro que es momento de meter presión a los Rojos, pero la polémica explotó cuando Emilio reconoció que un error le costó el punto y encendió el debate al acusar a su equipo de falta de unidad, asegurando que fue Doris, una rival, quien le hizo ver su equivocación mientras nadie del Equipo Rojo se acercó a apoyarlo.