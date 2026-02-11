Exatlón México | Mejores Momentos | Felicidad Azul por el Shopping, pero en los Rojos explota la tensión: Mono lanza advertencia a Mati
Los Azules celebran el Shopping con emoción, pero del lado Rojo la presión aumenta y Mono ya pide un giro urgente en la estrategia.
El Equipo Azul celebró con euforia tras ganar el Shopping en Exatlón México, mientras Dana aseguró que desde el anuncio ya se sentía ganadora. En contraste, Mono encendió la tensión en los Rojos al pedir un cambio de estrategia y que Mati enfrente sus temores.