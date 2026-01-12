Exatlón México | Mejores Momentos | Golpe anímico: Los Azules avanzan y los Rojos entran en duda

Tras una nueva jornada decisiva en Exatlón México, Dana celebró la salida de una competidora roja como parte del dominio Azul, mientras Doris reconoció que su equipo atraviesa un momento imparable pese a todo; del lado contrario, El Equipo Rojo comenzó a aceptar que algo no está funcionando, con Mono y Emilio coincidiendo en que, más allá del esfuerzo, los resultados simplemente no están llegando.