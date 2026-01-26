inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | “Un día de paz”: Rojos celebran la salida de José y los Azules regresan golpeados

La eliminación de José provoca celebración en los Rojos y deja a los Azules con una misión clara: ganar el campeonato.

Exatlón México

Tras la eliminación de José, los Rojos celebraron con euforia la llegada cabizbaja de los Azules, mientras Mono calificó el momento como “un día de paz y gozo”, aunque reconocieron que no esperaban que fuera José quien saliera; del lado Azul, Alejandro lanzó una advertencia asegurando que seguirá dando de qué hablar, mientras Doris recordó la misión que dejó José: Que el campeón de Exatlón México sea Azul.

