Exatlón México | Mejores Momentos | “Un día de paz”: Rojos celebran la salida de José y los Azules regresan golpeados

Tras la eliminación de José, los Rojos celebraron con euforia la llegada cabizbaja de los Azules, mientras Mono calificó el momento como “un día de paz y gozo”, aunque reconocieron que no esperaban que fuera José quien saliera; del lado Azul, Alejandro lanzó una advertencia asegurando que seguirá dando de qué hablar, mientras Doris recordó la misión que dejó José: Que el campeón de Exatlón México sea Azul.