Exatlón México | Mejores Momentos | Azules celebran victoria dedicada a José y estalla crisis interna en El Equipo Azul

Tras una esperada victoria, El Equipo Azul celebró dedicando el triunfo a José, pero lejos de traer tranquilidad, la tensión aumentó cuando surgieron reproches internos, la rivalidad entre Evelyn y Mati se intensificó y Doris señaló un regaño que terminó por detonar una crisis, mientras del lado Rojo Emilio intentó bajar la presión pese a la paliza recibida y a las comparaciones que reavivaron la polémica dentro de la novena temporada.