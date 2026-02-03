Exatlón México | Mejores Momentos | Dana rompe el silencio tras el punto ganador y los Azules despiertan en la semana 19

Los Azules celebraron la defensa de La Villa 360 en Exatlón México, con Dana reconociendo la presión de ser el punto decisivo y el impacto que tuvo el regaño de Doris para cambiar la mentalidad del equipo. Del lado Rojo, la derrota pesó bajo la lluvia y Mono aceptó que, pese a entregarse al máximo, fueron superados. La tensión aumentó cuando los Azules señalaron actitudes de prepotencia que encendieron el cruce entre escuadras.