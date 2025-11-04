Exatlón México | Mejores Momentos | ¡De la barraca a la gloria! El Equipo Rojo disfruta la Villa 360 y reta al Azul a reaccionar
La emoción regresó con fuerza a Exatlón México: El Equipo Rojo dejó atrás la Barraca Metálica y celebró con entusiasmo su llegada a la Villa 360.
Exatlón México estuvo marcado por grandes emociones. Tras varias noches dentro de la Barraca Metálica, El Equipo Rojo finalmente logró conquistar La Villa 360, victoria que han celebrado ampliamente, incluso señalando que ese es el primer paso para comenzar con su tan esperada racha ganadora. En contraste, el Equipo Azul tendrá que reaccionar a tiempo para evitar más derrotas.
