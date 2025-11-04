Exatlón México | Mejores Momentos | ¡De la barraca a la gloria! El Equipo Rojo disfruta la Villa 360 y reta al Azul a reaccionar

Exatlón México estuvo marcado por grandes emociones. Tras varias noches dentro de la Barraca Metálica, El Equipo Rojo finalmente logró conquistar La Villa 360, victoria que han celebrado ampliamente, incluso señalando que ese es el primer paso para comenzar con su tan esperada racha ganadora. En contraste, el Equipo Azul tendrá que reaccionar a tiempo para evitar más derrotas.