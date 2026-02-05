Exatlón México | Mejores Momentos | Rojos celebran su reciente victoria, Mati revive tras su peor crisis emocional y las novatas se preparan para la gran final del Draft Femenil

En Exatlón México, los Rojos lograron imponerse en La Batalla Colosal tras varias derrotas, un triunfo que Mati celebró al reconocer que la confianza de su equipo la ayudó a superar la crisis emocional que arrastraba en la competencia, mientras del otro lado Adrián desató la polémica por su enganche contra Mono, quien admitió que fue un error disfrutar el momento y pidió apoyo a las mujeres de su equipo para confrontar a Doris, mientras celebran la visita de las novatas que se preparan para darlo todo en la gran final del Draft Varonil.