Exatlón México | Mejores Momentos | Victoria agridulce: los Rojos ganan la medalla, pero la presión sigue al máximo

Los Rojos celebran la medalla, pero saben que aún no es suficiente para mantener a todos sus miembros dentro de la novena temporada.

En una vibrante jornada de Exatlón México, El Equipo Rojo se quedó con la medalla varonil, un triunfo que les devuelve la confianza tras semanas complicadas; sin embargo, el propio ganador reconoció que la presea no representa un verdadero respiro, pues en este punto de la competencia cada logro es más estratégico que emocional, mientras que en contraste El Equipo Azul resiente la derrota después de acumular victorias consecutivas,

