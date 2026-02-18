inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
“Otra vez se nos va el juego”: La reacción del Equipo Rojo tras perder el gotcha en Exatlón México

La tensión sigue aumentando en Exatlón México y esta vez El Equipo Rojo no pudo ocultar su frustración

Exatlón México

Por: Hugo Pantoja

La frustración se apoderó del Equipo Rojo en Exatlón México luego de perder la oportunidad de una batalla de gotcha. Jasmín reaccionó molesta al asegurar: “otra vez se nos va el juego”, mientras Mono confesó que le dolió demasiado la derrota, ya que este tipo de competencias le generan adrenalina y emoción. Por su parte, Mati aseguró que ganar habría sido una experiencia única para todos.

