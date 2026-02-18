“Otra vez se nos va el juego”: La reacción del Equipo Rojo tras perder el gotcha en Exatlón México
La tensión sigue aumentando en Exatlón México y esta vez El Equipo Rojo no pudo ocultar su frustración
La frustración se apoderó del Equipo Rojo en Exatlón México luego de perder la oportunidad de una batalla de gotcha. Jasmín reaccionó molesta al asegurar: “otra vez se nos va el juego”, mientras Mono confesó que le dolió demasiado la derrota, ya que este tipo de competencias le generan adrenalina y emoción. Por su parte, Mati aseguró que ganar habría sido una experiencia única para todos.