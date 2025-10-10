¡Alerta de horario! Exatlón México adelanta su programación ahora arranca a las 6:00 P.M.: Lo que debes saber

A partir de este domingo, la novena temporada de Exatlón México tendrá un nuevo horario, solo para su emisión de los domingos, adelantando la transmisión una hora, para salir por Azteca UNO en punto de las 6 de la tarde. No obstante, durante su tradición habitual de lunes a viernes, la transmisión se mantendrá de manera habitual, en punto de las 7 de la noche.

¿Por qué este cambio de horario?

El nuevo horario de la emisión de Exatlon México para los domingos, es una apuesta ganadora para poder brindar a los espectadores un nuevo espacio que se adecue a sus necesidades y horarios, brindando además oportunidad a que la transmisión regular pueda acomodarse de mejor manera. Lo que sí es una realidad es que este cambio permitirá a los fans, mantenerse más al día dentro de la conversación digital que se puede desarrollar al término de cada competencia.

Toma en cuenta que el nuevo horario de Exatlón México solo es para las emisiones del domingo, pasando de las 7:00 p.m. a las 6: p.m. Mientras que para las emisiones regulares de lunes a viernes, el horario se mantiene de manera habitual, comenzando en punto de las 7:00 p.m.

Qué esperar y cómo reacciona la audiencia

Aunque el cambio de horario entrará en efecto a partir del día domingo 12 de octubre, la atención de la audiencia ya ha comenzado a generar conversación, pues este movimiento puede favorecer a algunos, mientras que otros se cuestionan si será la mejor opción para transmitir el reality deportivo más impactante del mundo. No obstante, al igual que los atletas se adaptan a cualquier competencia para salir vencedores, ahora los fans tendrán que adaptarse y vencer para formar parte de la gran familia de Exatlón México.

