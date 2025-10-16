Paulette Gallardo se lleva la medalla femenil de Exatlon México y recuerda como aprovechar el día a día es la esencia de su fortaleza

Paulette fue la flamante ganadora de La Batalla por la Medalla femenil, demostrando en cada uno de sus pasos, porque es una de las favoritas dentro de la competencia. Paulette, agradeció su reciente victoria Dios a su madre y a su padre que desde el cielo crio a una gran guerra. “Estoy agradecida con Dios y el consejo de hoy es, disfruten el día a día, el pasado queda atrás y agarren todo lo bueno para aplicarlo”. Con estas palabras, Paulette demuestra cómo la humildad forma parte de la grandeza.