Exatlón México | Batalla por la supervivencia | ¡Se enciende la batalla! Las mujeres en riesgo y la tensión explota en cada circuito

Comienza la batalla más intensa de la temporada: las atletas están listas para todo o nada, y solo las más fuertes lograrán mantenerse en la competencia.

¡El drama está servido en Exatlón México! En la primera Batalla por la Supervivencia, la tensión alcanzó niveles insospechados mientras los equipos se preparaban para un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. Las mujeres están en riesgo y cuatro atletas se enfrentarán el domingo en un duelo decisivo, donde la estrategia, la fuerza y la mente fría serán sus únicas armas.

