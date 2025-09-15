Exatlón Draft El Ascenso | Programa completo | Cuando la competencia se vuelve pura adrenalina
Entre cambios de equipo, eliminaciones y batallas sin precedentes, el Draft El Ascenso se convierte en el show deportivo más comentado.
El Draft El Ascenso llegó para sacudir por completo la escena de los realities deportivos. Con un formato lleno de giros inesperados, tensiones entre equipos y duelos de alto nivel, el programa se ha convertido en tema obligado de conversación. El Equipo Negro y el Equipo Blanco no solo luchan por puntos y permanencia, sino también por mantener la unión en medio de la presión constante.
