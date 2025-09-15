inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón Draft El Ascenso | Programa completo | Cuando la competencia se vuelve pura adrenalina

Entre cambios de equipo, eliminaciones y batallas sin precedentes, el Draft El Ascenso se convierte en el show deportivo más comentado.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

El Draft El Ascenso llegó para sacudir por completo la escena de los realities deportivos. Con un formato lleno de giros inesperados, tensiones entre equipos y duelos de alto nivel, el programa se ha convertido en tema obligado de conversación. El Equipo Negro y el Equipo Blanco no solo luchan por puntos y permanencia, sino también por mantener la unión en medio de la presión constante.

Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×