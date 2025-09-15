Mientras los hijos de Pepe Aguilar pelean, Majo Aguilar estrena cover de Agustín Lara con su abuelo

Mientras la familia de Pepe Aguilar no para de protagonizar todo tipo de polémicas, su sobrina Majo Aguilar sigue acumulando éxitos. La joven de 31 años recientemente estrenó su versión de ‘Veracruz’, un clásico del tintero del legendario cantautor Agustín Lara, pero no lo hizo sola, pues la interpretan junto con su abuelo materno José Castillo.

"¡Leonardo, bájale de...!”, Emiliano Aguilar advierte públicamente a su hermano tras ser ‘víctima de burlas’ TV Azteca [VIDEO] Leonardo y Emiliano Aguilar se volvieron a enfrentar públicamente luego de que Leonardo ‘se burlara’ de Emiliano en pleno concierto. Esto fue lo que sucedió.

El abuelo de Majo Aguilar estuvo a un paso de brillar en los escenarios, pues una disquera le propuso un contrato como artista exclusivo, sin embargo, decidió dedicar su vida al sector salud. “Le parecía un camino más seguro para mantener y cuidar de su familia”, contó la cantante en un post de Instagram.

“Muchos años, hijos y nietos después, mi corazón se viste de alegría por el gozo de compartir la música con mi abuelo. Grabar Veracruz, una canción que me enseñó desde niña y que me ha sido parte de nuestro repertorio en cada comida familiar”, agregó.

Emiliano Aguilar amenaza a su hermano Leonardo por ‘broma’ en concierto

El estreno de la nueva canción de Majo Aguilar se da en medio de los dimes y diretes de sus primos Emiliano y Leonardo, hijos de Pepe Aguilar, quien no han parado de hacer públicas sus diferencias. En la más reciente polémica, el segundo de los antes mencionados hizo un comentario con el que se habría burlado de la carrera musical del primero, lo que terminó en una amenaza de hermano mayor al menor.

Todo inició durante una presentación en Phoenix, Arizona, en donde Leonardo bromeó con los asistentes al mencionar que iba a interpretar una canción de rap, haciendo referencia a la carrera de Emiliano. “No se confundan, yo no soy ese Aguilar”, agregó. Posteriormente, afirmó que siente cariño y respeto por su hermano mayor y lo que está logrando en un género completamente diferente a lo que la familia Aguilar está acostumbrada.

Al viralizarse, Emiliano le pidió a su hermano abstenerse a emitir algún comentario sobre él o su vida, pero este la petición se dio con un tono amenazante: “¡Leonardo, bájale de huev*s, perro! ¡Bájale de huev*s, Leonardo!, ¡Bájale de huev*s, carnal! Ya vi lo que dijiste en el concierto enfrente de todos, bájale de huev*s, pendej*, que ya sabes qué ped* conmigo”, advirtió.

Por otra parte, cabe mencionar que, en más de una ocasión, el hijo mayor de Pepe Aguilar ha externado la admiración que siento por su prima Majo Aguilar, incluso, ha revelado que le gustaría lanzar una canción juntos.