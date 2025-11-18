Exatlón México | Programa Completo | Estrategias, tensiones y sorpresas que lo cambian todo dentro de la novena temporada

En el programa de hoy de Exatlón México, la competencia se vive al límite con enfrentamientos que elevan la tensión entre escuadras, estrategias que se redefinen en tiempo real y sorpresas que ponen a prueba tanto la fortaleza física como emocional de los atletas, creando un episodio lleno de momentos decisivos que podrían marcar la ruta de la semana y modificar el equilibrio entre rojos y azules dentro de la temporada.