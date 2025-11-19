“El Patrón” y Eleazar Gómez revelan quién podría ir al Duelo de La Granja VIP... ¡no lo creerás!

Alberto del Río "El Patrón" y Eleazar Gómez soltaron algunas previsiones sobre lo que podría ocurrir en el Duelo de este martes en La Granja VIP... ¡ellos piensan que 2 hombres competirán por librarse de la nominación por este motivo, pero la última palabra lo tiene el público!

¿Quién podría ir al Duelo de La Granja VIP según "El Patrón" y Eleazar Gómez?

Eleazar Gómez, el eterno nominado de La Granja VIP , estuvo consciente de que había riesgo de que estuviera en la cuerda floja por sexta semana consecutiva y, por ello, le confió a "El Patrón" que ya había tomado algunas medidas para prepararse por si le tocaba competir.

"Tenemos una idea (…) de este lado seremos Sergio o yo, no hay de otra", explicó "El Patrón", mientras que Eleazar aceptó que por el lado de los peones las dos opciones más fuertes eran él o Kike Mayagoitia, sobre todo porque ya quedan más hombres que mujeres.

"Quedamos 6 hombres y 4 mujeres, y ella (Fabiola Campomanes) nunca va a aventar a un hombre-mujer", declaró Gómez, un dato que su compañero apoyó... ¡las especulaciones estuvieron a full en la sala de La Granja VIP!

"Adame viene del juego de la vez pasada, Teo también viene de 'la plancha'... y pues no sé, quiero pensar que soy yo porque no veo sentencia de mujeres", consideró "El Patrón".

Hace unos momentos, Adal Ramones confirmó que Kike Mayagoitia fue el peón elegido por el público para competir en el Duelo de La Granja VIP, lo que acabó por confirmar lo dicho por "El Patrón" y Eleazar Gómez... ¡ahora sólo falta conocer a la celebridad elegida por Fabiola Campomanes para ver si los granjeros tenían razón o no!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: