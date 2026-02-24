Exatlón México | Programa Completo | ¡Exatlón México explota! Medalla femenil y Batalla Colosal en un duelo de alto voltaje

La intensidad de Exatlón México está en otro nivel, con ambos equipos disputándose el honor de ser los mejores y asegurar su lugar en la final. Los Rojos, aunque mantienen un gran nivel, no se confían; mientras que los Azules buscan unificar a sus elementos con dinámicas divertidas y emocionantes. Pero ¿será suficiente? Cada día la competencia se vuelve más cardiaca, y hoy la medalla femenil y la intensa Batalla Colosal encendieron aún más la rivalidad.