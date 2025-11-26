Exatlón México | Programa Completo | Triunfos rojos, presión azul y un Oasis Colosal que todos quieren conquistar

El programa completo de Exatlón México dejó una montaña rusa de emociones al combinar medallas cruciales, sanciones que sacudieron la estrategia del Equipo Azul y una Batalla Colosal que desató la guerra total por el esperado “Oasis Colosal”. Las atletas protagonizaron una de las disputas más intensas por la medalla femenil, mientras Mati reafirmó su dominio.