Exatlón México | Programa Completo | Semana 19 en tensión total: Rosique anuncia duelo clave por el boleto de la décima temporada y todos luchan por La Villa 360

En Exatlón México, los Rojos rompieron su mala racha, triunfo que marcó un respiro emocional para Mati, quien reconoció que la confianza de su equipo la ayudó a superar su crisis interna, mientras del lado Azul surgió polémica por el enganche de Adrián contra Mono, situación que incluso llevó a Mono a admitir su error y pedir apoyo a las mujeres de su equipo para confrontar a Doris; al mismo tiempo, Rosique anunció que la presión sube al máximo con el duelo individual entre las aspirantes por el boleto a la décima temporada, y la Semana 19 arranca con La Villa 360 nuevamente en juego, con Azules defendiendo y Rojos atacando con todo.