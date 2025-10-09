Exatlón México |Programa completo| Medallas, traiciones y gloria: Los equipos enfrentan su semana más intensa
Entre celebraciones, derrotas y duelos que desatan lágrimas y orgullo, Exatlón México vivió una jornada inolvidable donde las alianzas se ponen a prueba y los límites se rompen una vez más.
El último programa de Exatlón México dejó a los fanáticos al borde del asiento. Desde la Batalla por la Medalla, donde las atletas se exigieron al máximo para conseguir una vida adicional, hasta la lucha por La Villa 360, que encendió el orgullo del Equipo Rojo y el Equipo Azul por igual, la competencia estuvo llena de drama, adrenalina y emoción. Mientras El Equipo Rojo enfrenta tensiones internas y buscan reencontrar la unidad perdida, El Equipo Azul celebra victorias consecutivas que los han consolidado como una fuerza imparable dentro del reality.
