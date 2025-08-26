Así es el día a día de Mati y Paulette tras salir de los reflectores de Exatlón México

Mati Álvares y Paulette Gallardo, atletas de Exatlón México, llevan vidas tan interesantes como sus hazañas dentro del reality. Por su parte Mati Álvarez, la cuatro veces ganadora, sigue siendo figura relevante del deporte, y ha incursionado en la televisión como conductora, mientras que Paulette Gallardo conocida por ímpetu imparable, se ha mantenido dentro de la conversación digital donde comparte tanto su vida personal como pasatiempos, convirtiéndose en una creadora de contenido de alto impacto.

Paulette Gallardo dentro de la conversación digital y el entrenamiento funcional

Tras su salida de Exatlón Mméxico, Paulette no se ha quedado quieta, pues su vida post Exatlón, se mantiene muy activa. De carrera como entrenadora funcional, futbolista profesional en Club Tijuana femenil y representante de México en selecciones juveniles, a pasar en programas de competencia y rivalidad en la TV, Gallardo demuestra su pasión por el deporte, además ha fungido como comentarista deportiva y sobre todo influenciado a los internautas con su estilo de vida, rutinas fitness, y afición a los animales. Solidificando una gran comunidad, que ya supera el medio millón en Instagram.

Mati Álvarez del éxito en Exatlón a incursionar en la conducción y el estilo de vida

Considerada como una de las atletas con mejor desempeño dentro de Exatlón México, Mati, no solo ha roto récords dentro de programa al consagrarse como cuatricampeona de la competencia, sino que también ha logrado construir una imagen sólida en medios y redes sociales, tanto en estilo de vida como en proyectos dedicados al deporte y emprendimiento con su propia marca de joyería, además Mati, a incursionando en la TV, siendo conductora de Venga la alegría Fin de Semana del 2021 al 2023, e impulsó el talento de los jóvenes al impartir clases de parkour, combinando estilo y acondicionamiento físico.

Como lo demostraron durante su estancia en Exatlón, las dos competidoras y atletas de alto rendimiento, sus vidas fuera del reality, siguen siendo llenas de energía competitiva, enfocadas en inspirar y desafiar cualquier límite que la vida les ponga enfrente.