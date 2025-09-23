Diddy Combs es culpable; defensa exige solo 14 meses de sentencia

Los próximos días podrían ser claves en el futuro de Diddy Combs, quien está a nada de ser considerado culpable después de todos los delitos que se le imputan. En ese sentido, sus abogados han sorprendido a propios y extraños al asegurar que esperan que su condena no supere los 14 meses de prisión efectiva.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Diddy Combs ha protagonizado un largo juicio después de algunos delitos que se le imputan, entre ellos hacer fiestas de índole sexual sin el consentimiento de todos los involucrados, así como otros temas relacionados con violencia hacia su círculo cercano.

¿Diddy Combs podría pasar solamente 14 meses en prisión?

Esta petición se presentó en un documento judicial durante la noche de este lunes a través del líder del equipo legal de Diddy Combs, llamado Marc Agnifilio. De acuerdo con su postura, el empresario y músico ha pasado alrededor de un año tras las rejas, tiempo suficiente para que su sentencia se reduzca.

Vale mencionar que Diddy Combs ha estado privado de su libertad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el cual es uno de los más duros que existen en Estados Unidos. Ante ello, su defensa argumenta que, de ser culpable como se espera, su sentencia sea solamente de 14 meses de prisión efectiva, hecho que no se ha confirmado por la justicia.

¿Qué delitos se le imputan a Diddy Combs?

Dentro de los delitos que se le imputan al músico y empresario, dos de los más importantes son el tráfico sexual y el crimen organizado, aunque estos le fueron absueltos hace un par de meses. No obstante, el poder legal de Estados Unidos sí lo declaró culpable por el delito de prostitución, el cual tiene un cargo menos considerable.

En este punto, sus abogados pidieron la libertad bajo fianza; sin embargo, el juez rechazó tal postura al considerar que Diddy Combs representaba un riesgo para las denunciantes; es decir, dos ex novias del rapero quienes aseguraron que fueron obligadas a participar en fiestas sexuales, así como revelar que fueron víctimas de violencia física por parte del rapero.