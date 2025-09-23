La importancia de las cabras en La Granja VIP: ¡mucho más que productoras de leche!

Las cabras podrían convertirse en los mejores aliados de las celebridades de La Granja VIP a lo largo de las 10 semanas que dure este reto extremo de TV Azteca repleto de pruebas y mucho chisme: ¡cada vez más ganaderos se animan a criar a estos animalitos, y es que su importancia va más allá de la leche que producen!

¿Por qué criar cabras es importante para el ecosistema granjero?

Alguna vez te comentamos que, aunque las cabras tienen una “mala fama” de ser exageradamente traviesas y destruir todo lo que encuentran a su paso, estos animalitos también son nobles, muy sociables y pueden llegar a encariñarse con sus cuidadores ... ¿te imaginas a Alfredo Adame forjando lazos de cercanía con una cabrita?

Pues bien, te tenemos excelentes noticias: más allá de si son nobles o de si su producción de leche es codiciada sobre todo para elaborar el popular queso de cabra, estas amigas de 4 patas también son importantes para La Granja VIP por una serie de motivos súper interesantes.

Sitios especializados en ganadería como Producción Animal y la Ganadera PEIG confirmaron que cada vez más granjeros se animan a integrar a las cabras a su corral por razones como su producción de carne alta en proteínas y la importancia de su pelo y sus pieles para la industria textil.

El medio ambiente es otro punto a favor que tienen las cabritas, pues gracias a su alimentación son excelentes controladoras del manejo de la vegetación en las granjas al consumir hierbas y arbustos que otros animales no quieren, lo que incluso puede ayudar a prevenir incendios forestales en el estiaje... ¡increíble!

Las cabras, además, son “todoterreno” porque se adaptan fácil a cualquier lugar, son rentables a corto plazo, fáciles de manejar y no requieren de tanto espacio y cuidados como por ejemplo un toro, uno de los animales más “caros” para los ganaderos : ¡todo está a favor de estas amigas, por lo que su aparición en La Granja VIP seguramente le daría un toque especial!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La expectativa de que las celebridades de La Granja VIP se hagan cargo de animalitos como gallinas, vacas, caballos, pollitos, cerdos y hasta cabras tiene muy emocionados a los internautas: ¡no te pierdas el estreno de este increíble reality show el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!