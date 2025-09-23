Critican a Heliud Pulido y Pame Verdirame como padres, por esta razón

Heliud Pulido y Pame Verdirame se han caracterizado por mostrar en redes sociales abiertamente su vida como padres de una niña. Si bien una gran parte de sus seguidores les deja comentarios afectuosos y con respeto, hay quienes han criticado fuerte y constantemente un aspecto de su crianza: la relación cercana con su sobrina, Salomé.

Por esta razón critican en redes a Heliud Pulido y Pame Verdirame

Recientemente cumplió 2 años de edad Rafaela, la pequeña hija de los emblemáticos atletas del Equipo Rojo en Exatlón México. A través de su cuenta de Instagram, tanto Pamela como Heliud han compartido fotos y videos de su hermosa celebración con temática marina. Sin embargo, en estas publicaciones han aparecido comentarios negativos relacionados con la sobrina de la futbolista profesional.

Pame Verdirame tiene una sobrina llamada Salomé, de 6 años. Ella es hija de Paulina Verdirame y el futbolista Mauro Laínez, quienes están separados; en junio, Pame acusó a Laínez de abandonar a Salomé y no haberla visto en más de un año.

En varias ocasiones, Heliud Pulido y Pame Verdirame han manifestado lo mucho que aman a Salomé y la conexión especial que tienen con la pequeña, por lo que suelen incluirla en actividades con Rafaela y ella pasa mucho tiempo con su prima y tíos.

Sin embargo, desde hace tiempo en redes sociales han surgido comentarios de odio por esta relación; hay personas que acusan a Heliud y Pame de quitarle atención a su hija o dejar que se sienta “desplazada”.

“¿Qué no tiene papás Salo?” y “¿por qué siempre tiene que salir la sobrina?”, son algunos de los comentarios de odio que pueden encontrarse en las publicaciones más recientes de Pame Verdirame. “Salo metida en todo, dale el lugar y el protagonismo a tu hija”, escribió alguien más.

En la misma sección de comentarios, hay muchas personas que defienden a la familia de los atletas y señalan que criticar a una niña pequeña es “el reflejo de ser una persona infeliz”. “Dejen a la gente vivir en paz”, también han escrito.

Incluso Pame Verdirame ha respondido algunas veces las acusaciones. A una usuaria que le contó cómo su madre “prefirió a su sobrina que a su hija”, la futbolista contestó: “lamento tu situación pero no todo es igual”. A otro usuario le respondió: “¿por qué tienes que hablar de preferir? Simplemente amo a las dos y punto”.