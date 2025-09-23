¡Jawy Méndez en modo campirano! Sus FOTOS con animalitos de La Granja VIP que causaron furor

Jawy Méndez, quien está listo para integrarse a La Granja VIP , hizo a un lado su faceta fiestera y deportiva para compartirnos el aspecto más tierno de “su lado animal": ¡posó en sus redes con varios amiguitos de 4 patas o con plumas, y no sabemos cuál foto es más adorable!

La Granja VIP: Jawy Méndez advirtió que provocará “peleas, llantos, tristezas, felicidad” TV Azteca [VIDEO] Jawy Méndez, el segundo granjero confirmado para La Granja VIP, reveló sus sentimientos por participar en un reality 24/7. ¡Ojo a lo que dijo de Alfredo Adame!

¿Cuáles fueron las fotos de Jawy Méndez en “modo ganadero” de La Granja VIP que se viralizaron?

Cuando Jawy Méndez se convirtió en la segunda celebridad confirmada para unirse al reto de La Granja VIP , el influencer y figura televisiva le recomendó a sus seguidores que lo siguieran en todas sus plataformas de redes sociales, pues les tenía muchas sorpresas preparadas.

El furor con Jawy en La Granja VIP no tardó en desatarse: hace unas horas, por ejemplo, el influencer cautivó a sus 3 millones de seguidores de Instagram con un increíble carrusel de fotos en el que posó con varios animalitos para demostrar que su lado animal también es muy tierno.

“Preparándome para #LaGranjaVIP, ¿será que me hago compa de los cerditos, o de plano de las vacas? A ver, denme sus pronósticos”, escribió Jawy con un emoji de carita muerta de risa para demostrar que a él las dinámicas campiranas ¡le encantan!

El finalista de MasterChef Celebrity que ya nos demostró que tiene una sazón increíble y mucho talento con la estufa dio un paso más allá: ¡ahora se animó a publicar fotos con un becerro, un gallo, un cerdito y hasta un burro para presumir que su faceta de granjero va en serio!

Este divertido post, por supuesto, encendió el cacareo en la granja más extrema de TV Azteca y pronto se llenó de toda clase de comentarios como los siguientes: "¡Qué buenas fotos!”, “Me encanta”, “Venga a prender esa granja, ¡con todo!”, "#PuroTeamJawy” y “Ya quiero ver La Granja, sólo por ti la veré"... ¡sus fans ya se anotaron para apoyarlo, por lo que las votaciones estarán MUY gruesas!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

¡Con este post lleno de ternura Jawy Méndez nos dio todo: animalitos, chisme y buen humor! No te pierdas el estreno de La Granja VIP el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO.