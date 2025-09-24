Paulette Gallardo y Ernesto Cázares llegan a Exatlón México en la temporada 9

Se confirmó en Ventaneando, la incorporación de Paulette Gallardo y Ernesto Cázares como atletas para la novena temporada de Exatlón México. Con este anuncio, la producción da un golpe de efecto al reforzar el elenco con rostros de alto nivel que ya conocen la presión de los circuitos.

¿Quiénes son Paulette Gallardo y Ernesto Cázares?

Paulette Gallardo es una competidora veterana del reality. En ediciones anteriores demostró espíritu de lucha, coraje y entrega total. Aunque en una de sus últimas participaciones tuvo que retirarse por lesión, muchos seguidores la daban ya como posible retorno para esta nueva entrega.

Ernesto Cázares, por su parte, regresa con experiencia acumulada en competiciones exigentes. Ya ha participado antes en Exatlón y se le reconoce por su fortaleza física y determinación. Su reingreso añade emoción y expectativa sobre hasta dónde puede llegar.

Con Paulette y Ernesto en el tablero, los equipos se perfilan más equilibrados y competitivos. Se espera que su presencia no solo atraiga público fiel, sino que también eleve el nivel de los desafíos y rivalidades internas.

La novena temporada de Exatlón México arranca este lunes en su formato regular, prometiendo más adrenalina, nuevas historias y duelos que pondrán a prueba la resistencia de los atletas. Con la llegada de Paulette Gallardo y Ernesto Cázares, la competencia se enciende desde el primer día y los fans ya cuentan las horas para volver a vibrar con cada circuito.

