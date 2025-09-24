Exhiben denuncia contra Ricardo Pérez por violencia contra su exnovia

El nombre de Ricardo Pérez sigue tomando protagonismo en los medios de comunicación y redes sociales luego de que su pareja Susana Zabaleta denunciara misoginia por parte de algunos reporteros. Sin embargo, la denuncia de su ex novia Marcela Lecuona ha sido reflotada en la que el standupero había sido señalado por violencia y misoginia.

El comediante Ricardo Pérez es el blanco del análisis de algunos medios de comunicación y de los internautas que ponen la lupa sobre su vida privada. Ahora, en el programa de YouTube “Cállate los ojos”, fue recordada una carta en la que Marcela Lecuona lo acusaba y que, según explicó, la quisieron silenciar.

¿Qué denuncia fue interpuesta contra Ricardo Pérez?

Según recordó el conductor Dulce Gipsy, en 2019, Marcela Lecuona revolucionó a la opinión pública mexicana al compartir una carta en la que denunciaba a su ex novio Ricardo Pérez. En el escrito apuntaba al comediante por violencia y misoginia, como consecuencia de los celos de este.

“Era una relación donde tenían muchos problemas. Ella aseguraba que él consumía ciertas cosas y se sintió muy afectada porque, tanto los amigos como la industria del stand up y él, la señalaban mucho por la edad”, recordó el conductor.

Así fue como en su carta Marcela Lecuona expuso que se sentía vieja y que le hacían chistes y comentarios despectivos por ese tema, ya que Ricardo Pérez era 10 años menor que ella. El escrito también ponía el dedo acusatorio sobre Mau Nieto y José Luis Slobotzky por misoginia, amenazas y machismo.

¿Marcela Lecuona fue silenciada?

La denuncia de Marcela Lecuona también hace referencia a hechos de acoso sexual por parte de comediantes amigos de Ricardo Pérez. Sin embargo, según relató ella, el standupero nunca hizo nada porque este solo buscaba la validación de su entorno de amigos.

Finalmente, esto llevó a Marcela Lecuona a alejarse del ambiente del stand up porque “nadie merece ser insultada como yo lo fui durante meses”. Un año después, utilizó sus redes sociales para hacer un video en vivo revelando detalles sobre las acusaciones contra Ricardo Pérez pero afirmó que, al terminar, fue amenazada por José Luis Slobotzky.

“Me mandó mensajes pidiéndome de favor que no subiera ese live a mis redes o subirían cosas mías. Amenazándome”, remarcó Marcela Lecuona y afirmó que “moría de miedo”. De todos modos, el intento por silenciarla no prosperó ya que decidió dejar el video y no callar por lo que afirma haber padecido cuando fue novia de Ricardo Pérez.