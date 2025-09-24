Quién es Sandra Itzel, la celebridad de La Granja VIP que llega al reality llena de “mariposas”

Sandra Itzel se convirtió en la cuarta celebridad confirmada de la Granja VIP y prometió que, lejos de las confrontaciones o los complots, ella llega dispuesta a trabajar en equipo y a conocer a nuevas personas en esta aventura de TV Azteca: ¿pero quién es ella?

¿Quién es Sandra Itzel, la cuarta “granjera” confirmada para La Granja VIP?

Sandra Itzel, cuyo nombre completo es Sandra Itzel Estrada Olvera, es una reconocida actriz, bailarina y cantante que inició desde pequeña en el mundo del entretenimiento participando en varias telenovelas infantiles que le dieron mucha proyección.

Con 31 años de edad y toda una trayectoria en la pantalla chica que, por supuesto, incluye realities, nuestra adorada Sandra Itzel cuenta con el perfil ideal para darle un toque de carisma y ternura en La Granja VIP : ¡obtuvo el primer lugar en un programa de telerrealidad y quiere repetir la dosis, pero ahora con botas y sombrero!

¿Preparada para perder el glamur? ¡Sandra Itzel está lista para La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] ¡Sandra Itzel va con todo! La cuarta granjera ha sido revelada y nos visitó para advertir que en La Granja VIP tendrá una actitud ‘todo terreno’.

Pero la querida Sandra Itzel no es sólo glamour y brillitos: en el 2024, la actriz que brilló en la exitosa serie El Señor de los Cielos se integró a MasterChef Celebrity México, el reality de TV Azteca en el que demostró que también tiene mucho talento con la estufa y una sazón envidiable... ¡qué tal!

Además de su trabajo en la televisión y en la música, Sandra Itzel también se consolidó en los últimos años como una popular creadora de contenido, y para ello sólo basta echarle un ojito a sus redes sociales más potentes.

En Instagram, por ejemplo, Sandra tiene 1.4 millones de seguidores, mientras que en TikTok, su plataforma más fuerte, cuenta con 1.5 millones de fans a quienes ella les dice con amor su “ejército de mariposas”... ¡el fandom que la apoya es muy poderoso y seguramente eso se verá reflejado en las votaciones!

En más de una ocasión Sandra Itzel declaró que ella veía en La Granja VIP una forma de honrar a su familia , y es que ella es una de las pocas celebridades que llega con un poquito de ventaja campirana a la competencia: ¡su infancia la vivió en el rancho de sus abuelitos, así que el huerto, el corral y el gallinero no serán tanto problema para ella!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?