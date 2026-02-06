La rivalidad se sale de control: Mono pide ayuda para frenar a Doris tras tensión con Alejandro en Exatlón México

Dentro de Exatlón México, la tensión se volvió a encender luego de que Mono protagonizara un momento que ha dividido opiniones. Al celebrar un punto en contra de Alejandro, la tensión subió de nivel a tal grado que resultó involucrada Doris, provocando la frustración de Mono, quien recurrió a sus compañeras de equipo para que estas intervinieran en próximas ocasiones en las que Doris buscara increpar al atleta del Equipo Rojo.

¿Qué pasó entre Mono y Alejandro en Exatlón México?

De acuerdo a lo que se pudo observar, el incidente ocurrió tras una serie de celebraciones subidas de tono protagonizadas por Mono y Alejandro. En uno de estos encuentros, Mono chocó con el cuerpo al atleta azul, justificando su actuar bajo la premisa de que Alejandro lo había hecho anteriormente.

Tras estas provocaciones, la intensidad se disparó cuando Doris, pilar del Equipo Azul, decidió intervenir e increpar a Mono, dejando en evidencia la fuerte tensión que existe entre ambos equipos. Ante lo sucedido, la reacción de Doris no pasó desapercibida y fue señalada como un intento de generar conflicto en contra del pilar Rojo.

Mono pide apoyo para confrontar a Doris

Una vez pasado el conflicto y ya en calma, El Equipo Rojo se encontraba hablando sobre lo ocurrido, momento en el que Mono reconoció que su festejo pudo haber subido de nivel, pero dejó en claro que Doris no tenía por qué intervenir, motivo que lo llevó a solicitar a sus compañeras que de favor intervinieran en futuras ocasiones. No con la intención de incrementar la tensión, sino por la necesidad de unidad del equipo y evitar futuros conflictos que puedan salirse de control.

¿Se viene una ruptura interna en el equipo?

En la actualidad, Exatlón México vive una etapa en la que cada punto es vital, por lo que los conflictos internos y externos pueden convertirse en un arma de doble filo, pues la rivalidad no solo se mide en resistencia física, sino también en el control de las emociones y, por supuesto, las dinámicas de convivencia dentro de los equipos.