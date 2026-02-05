inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | Karol se quiebra tras el Draft Femenil en Exatlón México y reconoce a la garra de las novatas

Tras la intensa final del Draft Femenil, los equipos no solo reconocieron a Natasha por su garra, también defendieron a María y dejaron claro que su esfuerzo fue digno de respeto.

Luego de la Gran Final del Draft Femenil en Exatlón México, los Rojos y Azules coincidieron en que todas las atletas hicieron un gran papel, aunque destacaron especialmente la garra de Natasha, mientras Karol confesó que se vio reflejada en su entrega; por su parte, Benjamín reconoció la pelea de María y lamentó que no lograra la victoria, mientras los Azules aseguraron que nadie debería sentirse triste porque María dio lo mejor de sí hasta el final.

