Nataly Gutiérrez: ¿Nuevo romance a la vista con participantes de Exatlón? Esto es lo que sabemos

Desde sus primeras emisiones, toda la familia de Exatlón México, se ha caracterizado por la fortaleza, la estrategia y la resistencia. No obstante, existe todo un mundo detrás el cual se encuentra lleno de emociones, las cuales pueden pasar desapercibidas en pantalla. En las últimas semanas, este has sido el caso de Nataly Gutiérrez, quien ha dado de qué hablar no solo por su participación dentro del programa, sino también por su supuesto romance con Yamato Zaharia, el cual entre risas declaró como imposible debido a la distancia, pero dejando la puerta abierta al sellar qué le parece muy guapo.

Pistas que levantaron las sospechas

Para los internautas, el chipeo comenzó gracias a pequeños gestos en redes, pues señalaron que se les había visto muy juntos, y su interacción en redes había crecido, motivos suficientes para que los internautas señalen un posible nuevo romance. No obstante, fue dentro de la transmisión de Al otro lado de los Realities, que la atleta reveló la verdad sobre su relación con el atleta de Rumanía

Dentro del programa Chicken de manera directa le pregunto a Nataly sobre su posible romance a lo que la atleta argumento que “Es muy guapo, pero es muy complicado la verdad él vive muy lejos., Pero si llega a venir a México, si lo podría ver”, además dentro de la conversación se argumentó que, por ahora la atleta, está enfocada en su carrera y su familia, por lo que dejó en claro que no está en búsqueda de una relación.

¿Quién es Yamato Zaharia?

El nombre de Yamato Zaharia ha crecido en tendencia, pues es el atleta al que se le vincula en rumores con la Ex participante de Exatlón México, Yamato, es un peleador profesional de artes marciales mixtas (MMA), formando parte de la Romanian Kempo Federatio, una de las organizaciones más importantes en el desarrollo de este deporte dentro de Europa del Este. Yamato, es conocido dentro de los circuitos de competencia por su disciplina y fuerza, con lo que ha construido una sólida reputación. El peleador también ha formado parte de los reflectores al formar equipo dentro de la escuadra de Exatlón Rumanía.

Entre el deporte y el corazón

Aunque nada se ha dicho en el corazón, lo que sí se puede dejar en claro es que dentro de los formatos de Exatlón México, las competencias no solo ponen a prueba la fuerza física, sino que también revela la vulnerabilidad emocional de sus participantes, pues en medio de la presión de los circuitos a convivencia diaria y la intensidad de la competencia, no es de extrañarse que se generen vínculos más cercanos.