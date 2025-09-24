Marianne Gonzaga se burla de Valentina Gilabert con un meme y sugiere que está obsesionada con ella

Ya ha pasado más de una semana de que Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert protagonizaron una guerra de declaraciones en redes sociales. Cuando parecía que finalmente ambas cumplirían su respectiva promesa de abandonar el tema, Marianne volvió a hacer una publicación en referencia a la persona que atacó 7 meses atrás. Esta vez compartió un meme en clara alusión a Valentina.

Marianne Gonzaga publica meme aludiendo a Valentina Gilabert

En una de sus últimas publicaciones de TikTok, la influencer que se ha definido como ‘mommy blogger’ compartió un carrusel con dos fotos. En la primera se le ve a ella usando una falda y top en la playa, con la leyenda “Ella: yo gané”. En la segunda imagen hay un famoso meme de la caricatura “Los Padrinos Mágicos”, donde un personaje tiene en su habitación varias fotos de una chica con quien está obsesionada.

“Todas las girls conocemos a alguien así, ¿verdad?”, escribió Marianne en la descripción de su post en TikTok. También colocó hashtags con su nombre e identificando su contenido como humor.

Crédito: Captura de TikTok

Aunque no menciona directamente a Valentina Gilabert, sus seguidoras relacionaron la publicación con ella. Desde que publicó un video contando cómo fueron los días y semanas previos a atacar con 16 puñaladas a la modelo, Marianne ha acusado a su víctima de haber sido la tercera en discordia en su relación con José Said Becerril y mostrar un interés obsesivo en su hija.

En los comentarios principalmente hay apoyo hacia Marianne, de personas que justifican sus acciones con base en el testimonio que dio en su video previo. Desde aquel testimonio, en las redes sociales de Valentina Gilabert ha llegado una gran cantidad de mensajes de odio.

Marianne Gonzaga había prometido a sus seguidoras hacer un video relatando cómo fue el día de su ataque a Valentina, pero poco después desistió y en un comentario escribió que “no la habían dejado”.

En un video de TikTok, Valentina Gilabert se manifestó la semana pasada y aseguró que Marianne ya no podía hablar más de ella. Por su parte, la influencer aseguró en sus historias de Instagram que ya había bloqueado a Valentina.