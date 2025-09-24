Músculo, corazón y desafío: ¿quiénes son los jugadores de rugby que han estado en Exatlón México?

A lo largo de sus temporadas, Exatlón México ha reunido a competidores con perfiles deportivos tan diversos como inspiradores. Entre ellos, hay una disciplina que destaca por su rudeza, velocidad e inteligencia táctica: el rugby. Algunos atletas con experiencia en este deporte han pisado las pistas del reality, para demostrar que la intensidad del rugby puede trasladarse con éxito al formato de circuito, puntería y estrategia.

¿Qué atletas de Exatlón México vienen del rugby?

El primero en dejar huella fue Pascal Nadaud, integrante de la primera temporada en el Equipo de Contendientes. Conocido por su presencia dominante y carisma, volvió en la cuarta y octava edición, esta vez como parte de los equipos Héroes y Azules. Su experiencia en la Selección Mexicana de rugby 7s le dio una base física y mental que se notó desde sus primeras carreras en la arena.

También participó Gonzalo Pons, quien compitió en la segunda temporada dentro del Equipo Azul. Aunque su paso por el programa fue breve, su inclusión demostró que el rugby tiene presencia constante entre los perfiles del show.

Una atleta que se convirtió en figura reconocida del programa es Jazmín Hernández, también conocida como “Rugby Girl”. Formó parte del Equipo Famosos en la tercera temporada, donde alcanzó las semifinales. Regresó en la cuarta edición con los Titanes, en All Star 2023 y en la octava temporada. Su estilo explosivo, entrega constante y carácter competitivo la hicieron destacar edición tras edición.

En la edición Exatlón Draft El Ascenso 2025 llegó Amor Carlín, medallista nacional en rugby con los Titanes de Veracruz. Comenzó a practicar el deporte a los 16 años y desde entonces ha demostrado que su fortaleza y compromiso pueden inspirar a nuevos talentos. Su inclusión representa la evolución del perfil del atleta de rugby dentro del programa.

¿Qué es el rugby?

El rugby es un deporte de contacto que combina fuerza, velocidad y trabajo en equipo. Se juega en diferentes modalidades, donde las más populares son el rugby 15 y el rugby 7s. Este último ganó visibilidad internacional gracias a su inclusión en los Juegos Olímpicos.

A nivel global, el torneo más prestigioso es la Rugby World Cup, que se celebra cada cuatro años. En el ámbito profesional, destacan ligas como el Top 14 de Francia, el United Rugby Championship en Europa, y el Super Rugby del Hemisferio Sur, con equipos de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

Las habilidades que exige el rugby —resistencia, velocidad de reacción, visión táctica y aguante mental— encajan con los desafíos que plantea Exatlón México. La historia de estos atletas lo confirma: quienes vienen del rugby no solo tienen músculo, también tienen corazón para competir.