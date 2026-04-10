Mono lanza fuerte advertencia a Leo: “Es para que le vayas midiendo” y enciende la tensión en la semana 28 de Exatlón México

Recientemente, la intensidad de la competencia volvió a generar polémica dentro de Exatlón México, después de que Leo y Mono protagonizaran un nuevo intercambio de palabras durante uno de los circuitos más recientes. Para los seguidores, lo que parecía una rivalidad competitiva tomó un giro inesperado cuando ambos atletas terminaron entre dimes y diretes.

Ahora lee: Exatlón México: Programa Completo del 8 de abril del 2026

El comentario que encendió la rivalidad

Dentro de la semana 28, el momento que desató el conflicto ocurre cuando Mono lanzó un comentario dirigido a Leo señalando que la consentida serviría para “medir el agua a los camotes”, frase que encendió el ambiente competitivo. La reacción dentro de los seguidores de la novena temporada, quienes consideran que, a pesar de que la rivalidad es parte del juego, las tensiones entre las escuadras pueden ser complicadas.

Una rivalidad que sigue creciendo

A pesar de que en las últimas semanas las tensiones se han mantenido al margen, este nuevo episodio muestra que la competencia continúa elevando la presión entre los atletas. Dentro de Exatlón México, la intensidad es una característica fundamental, la cual suele provocar grandes emociones que llevan al borde a los atletas.

Exatlón México: Programa Completo del 8 de abril del 2026

El impacto en la competencia

Sin duda, la rivalidad entre Leo y Mono podría convertirse en un factor clave, especialmente en los próximos circuitos, ya que la competencia ha entrado en la etapa de resistencia, en la cual solo la resiliencia deportiva podría marcar la diferencia entre llegar a la gran final o salir de la novena temporada.