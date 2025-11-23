Eliminado | Exatlón México | “Me voy llena de aprendizajes”: Vanessa López se despide entre magia y valentía de la novena temporada
Vanessa López se despidió hoy de Exatlón México después de 14 días intensos, dejando un mensaje lleno de valentía, emociones y apoyo incondicional para el Equipo Azul.
La atleta Vanessa López se convirtió en la eliminada del día de hoy en Exatlón México tras 14 días de competencia que, según compartió, estuvieron llenos de emociones intensas, desafíos personales y momentos mágicos con sus compañeros; aseguró que su instante más fuerte llegó al enfrentar “Circus”, un circuito que le generaba verdadero pavor y que la obligó a retarse mentalmente para superarlo, demostrando su fortaleza, coraje y la convicción de no dar nunca un punto por perdido.
Vanessa destacó que lo más difícil de su salida fue despedirse del Equipo Azul, con quienes formó una conexión “mágica”, y afirmó que se va con el aprendizaje de vivir un día a la vez, ser auténtica y creer siempre en uno mismo; finalmente pidió a los seguidores que continúen apoyando al Equipo Azul para que uno de ellos logre levantar el campeonato.