Exatlón México | Zona de Peligro | Tensión máxima: Mujeres en riesgo absoluto para el próximo domingo
Rosique enciende las alarmas: Una mujer quedará instalada rumbo al Duelo de Eliminación del domingo, donde podría dar por terminado su sueño.
Zona de Peligro en Exatlón México. La jornada de este 18 de octubre dejó a 12 mujeres en riesgo absoluto, luego de que Antonio Rosique advirtiera que una atleta quedará instalada directamente en el Duelo de Eliminación del próximo domingo, un escenario que elevó la tensión en ambos equipos.
