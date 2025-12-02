Exatlón México | Zona de Peligro | 12 mujeres en riesgo y nadie quiere entrar al siguiente duelo de eliminación
La Zona de Peligro encendió las alarmas: doce mujeres están en riesgo y ningún equipo quiere ceder a una competidora para el próximo duelo de eliminación, mientras Rojos y Azules viven realidades opuestas tras perder la Villa 360.
El capítulo de Exatlón México dejó un ambiente cargado de tensión. Doce mujeres están en Zona de Peligro, situación que generó resistencia de ambos equipos para inscribir a alguien al próximo duelo de eliminación; los Rojos, con la misión clara de proteger a su plantel y enviar a una Azul al riesgo dominical.
