inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Zona de Peligro | 12 mujeres en riesgo y nadie quiere entrar al siguiente duelo de eliminación

La Zona de Peligro encendió las alarmas: doce mujeres están en riesgo y ningún equipo quiere ceder a una competidora para el próximo duelo de eliminación, mientras Rojos y Azules viven realidades opuestas tras perder la Villa 360.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

El capítulo de Exatlón México dejó un ambiente cargado de tensión. Doce mujeres están en Zona de Peligro, situación que generó resistencia de ambos equipos para inscribir a alguien al próximo duelo de eliminación; los Rojos, con la misión clara de proteger a su plantel y enviar a una Azul al riesgo dominical.

Exatlón 2026
Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×