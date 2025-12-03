El Team Renacimiento se derrumba en La Granja VIP; Eleazar y Adame discuten nueva estrategia.

Eleazar Gómez realmente se esforzó para convencer a los nominados de la semana 7 en unirse al equipo que formó con Alfredo Adame en La Granja VIP, pero nadie le hizo caso a su plan del Team Renacimiento : ni "El Patrón", ni Fabiola Campomanes... ¡ni siquiera Sergio Mayer Mori!

¿Qué escenarios contemplan Alfredo Adame y Eleazar Gómez sin el Team Renacimiento en La Granja VIP?

A lo largo de este sábado 29 de noviembre, y ante la molestia que presuntamente varios granjeros sintieron por las estrategias de Kim Shantal, Alfredo Adame y Eleazar Gómez contemplaron la posibilidad de unir a los nominados que regresaran a La Granja este domingo para formar un nuevo bloque -bautizado Team Renacimiento- y ganar fuerza... ¡sin embargo, el plan fracasó!

"Les expliqué, les dije que queríamos equilibrar las cosas y hacer un nuevo equipo... no para unirse al Muro, no queremos que sean parte del Muro.. pero para hacer la jugada juntos, para equilibrar las cosas, pero ya ves, me topé con otras reacciones, entonces que hagan lo que les dé la gana", lamentó Eleazar en el granero.

Con Eleazar Gómez y Alfredo Adame como los dos únicos integrantes de este controvertido Team de La Granja VIP, ambos están conscientes de que esta semana podrían subir de nuevo a la placa de nominados pero con un cambio que se antoja crucial:

"Esa es la idea que traen: subirte a la placa otra vez mañana y a mí dejarme para el viernes", explicó Gómez, quien fue más allá y detalló que un granjero ya le pidió a "El Patrón" hacer un movimiento estratégico para después subirlo a la placa de nominados a él... ¡las cosas se pondrán intensas en estas últimas semanas de competencia!

