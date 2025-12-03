Las 7 tradiciones de Navidad más extrañas en todo el mundo

Aunque en México una de las tradiciones mexicanas más festejadas es la Navidad, aquí te diremos cuáles son las 7 extrañas costumbres de este día que se celebran en todo el mundo. Algunas personas suelen arrullar al niño, cantarle las mañanitas, obsequiarse dulces a los familiares o romper la piñata, pero en otras naciones del planeta es totalmente distinto.

7 tradiciones extrañas de Navidad que se dan en otros países del mundo

En México la comida es un ritual, ya sea pavo o pierna, estos alimentos son de los más consumidos en el territorio azteca, sin embargo, una de las tradiciones extrañas en el ámbito gastronómico cambia y radicalmente. Lo que para algunos podría ser una comida rápida, en Japón se come pollo frito KFC, y todo inició en los años 70´s; de hecho, las familias reservan su cubeta con varias semanas antes.

En Cataluña, España, se tiene una tradición totalmente diferente puesto que, los niños de esta entidad alimentan un tronco sonriente que está cubierto con manta, el cual hace dulces y juguetes cuando es golpeado con palos de la Noche Buena, lo que vendría siendo un tipo de piñata.

En Suecia cada año los habitantes de Gävle levantan una enorme cabra de paja, el cual es un símbolo ancestral del espíritu navideño nórdico, pero, lo extraño es que muchos intentan quemarla antes de que concluya la temporada navideña.

En Italia en lugar de Santa Claus, los niños esperan a un ser llamado Befana, la cual es una anciana que vuela en una escoba y reparte regalos el 6 de enero; de acuerdo con la leyenda, esta viejita es quien ayuda a los Reyes Magos y les deja dulces a los infantes que se portan bien.

Los españoles siguen el sorteo navideño más famoso del mundo, el cual es el famoso Premio Mayor o El Gordo, y es una tradición colectiva que simboliza el inicio de las fiestas.

Viajamos hasta Noruega; en víspera de Navidad algunas familias esconden las escobas para que las brujas y los espíritus malignos no salgan a volar; esta es una superstición que inició desde la edad media.

En Venezuela millones de creyentes salen a misa en patines y algunas calles de este país se cierran, ya que sus familiares se deslizan con destino a la iglesia, el cual es una costumbre que se mezcla la alegría, deporte y fe.

