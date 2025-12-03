Sergio Mayer Mori comete una falta en La Granja VIP y “El Patrón” lo perdona... ¡pero con advertencia!

"El Patrón" le regaló un tiempo de descanso a todos los granjeros como una forma de darles las gracias por ponerse a trabajar en La Granja VIP desde antes de que cantara el gallo... ¡pero a Sergio Mayer Mori se le pasó la mano con el "coyotito" y ahora está en la mira del capataz!

¿Qué dijo "El Patrón" de la polémica falta de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP?

Luego de una breve siesta, todos los granjeros se levantaron a continuar con sus labores... ¡todos menos Sergio Mayer Mori, quien se quedó dormido! "El Patrón" estaba trabajando en el establo construyendo el refugio para los guajolotes que pronto llegarán a La Granja VIP y, por eso, no se dio cuenta de la falta hasta mucho tiempo después.

Alberto del Río, quien se mostró satisfecho con el trabajo realizado en su primer día como capataz de La Granja VIP , también mostró su lado duro y dejó en claro que perdonó esta vez a Sergio Mayer Mori por dormir tiempo extra... ¡pero ya no habrá más concesiones!

"Sergio llegó, se disculpó, se quedó dormido... es entendible, no debería de ser pero al menos hizo algo que no hizo la semana pasada: se disculpó y se puso a chambear, no vuelve a pasar, es un strike que le doy el juego", declaró.

"El Patrón" dejó en claro que durante su capatacia los granjeros no tendrán tres strikes antes de ser reprendidos, sino uno solo, y Sergio Mayer Mori ya lo gastó, por lo que no habrá perdón la próxima vez que haga algo así:

"En la chamba del 'Patrón' no existen 3 strikes, hay uno, es el único que tiene. Yo la verdad pensé que estaba lavando los trastes y ayudando en la casa, pero lo importante es que se puso a trabajar", reconoció.

Hasta esta semana 8 de la competencia, Fabiola Campomanes se había ganado el título de la capataz más estricta de La Granja VIP; sin embargo, el mandato de "El Patrón" apunta para ser más duro todavía... ¿lograrán obtener el 100 por ciento del presupuesto?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: